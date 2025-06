lo sgabello etrusco gemma all archeologico

L’arte etrusca si rivela sorprendentemente moderna attraverso lo sgabello Gemma, un affascinante pezzo datato VI secolo che unisce plexiglass e avorio in un connubio di eleganza senza tempo. Consumata dal respiro del passato, questa opera maestosa si presenta come un innovativo esempio di design contemporaneo. Grazie a un attento restauro, il prezioso ritrovamento del 1887, proveniente dalla tomba 173 nel Parco dei Giardini Margherita, potrà ora essere ammirato nella sala X della collezione, raccontando storie di civiltà ant

A vederlo con la sua struttura in parte di plexiglass in parte di avorio abbracciato dal respiro del tempo che lo ha consumato, lo sgabello etrusco pieghevole datato VI secolo, sembra un pezzo di design contemporaneo. Ma è così, con questo approccio restaurativo, che il prezioso oggetto rinvenuto nel 1887 nella tomba 173 del parco dei Giardini Margherita, in occasione di lavori di sistemazione, potrà essere ammirato nella sala X della collezione permanente del Museo Archeologico. Anche grazie a un nuovo apparato multimediale che ne illustra la struttura e il contesto di rinvenimento, con una narrazione più stimolante e coinvolgente, nel rispetto del rigore metodologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it