Lo sfogo dei genitori | Illazioni vergognose Così infangano Chiara

Lo sfogo dei genitori di Chiara, Rita Preda e Giuseppe Poggi, attraversa una tempesta di emozioni profonde e dolore acuto. Dopo anni di pazienza, ora si sentono traditi da illazioni vergognose che infangano la memoria della loro amata figlia. La loro rabbia cresce, alimentata da accuse ingiuste e da una vicenda che torna alla ribalta. È un grido di giustizia e verità, che merita di essere ascoltato con attenzione e rispetto.

GARLASCO (Pavia) "Disgustati". Rita Preda e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, lo ammettono: "Siamo sempre stati molto pazienti, però adesso siamo arrabbiati". Toni e termini poco usuali per chi ha sempre limitato al minimo gli sfoghi, più colpiti dal dolore per la perdita della figlia che non da tutto quello che l’ha seguita fin dal 13 agosto 2007, ma che negli ultimi tre mesi è tornato d’attualità per la riaperta indagine della Procura di Pavia. E a quasi 18 anni dalla tragedia, sono stanchi di ripetere cose già dette. "Non aveva amanti, né due telefoni, non tollereremo più che si infanghi la memoria di nostra figlia", le parole di mamma Rita, avvalorate peraltro da quello che è sempre emerso dalle indagini ed è facilmente verificabile negli atti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net