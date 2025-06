Lo sciopero del porno val bene un Delacroix

Lo sciopero del porno merita di essere celebrato come un’atto di rivoluzione culturale, un momento in cui l’arte e la protesta si incontrano per scuotere le coscienze. Immaginate una Marianne moderna, simbolo di libertà e resistenza, che si staglia contro le ombre di un mondo che cambia. Con questa energia, Delacroix con La libertà che guida il popolo ha conquistato il cuore e la storia, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di cambiamento.

Ponchia Una Marianne contemporanea come la bella ragazza fotografata sulle spalle di un amico durante il grande sciopero generale del 13 maggio 1968 a Parigi: poteva starci. Coerente con la missione, ma fatta apposta per passare dalla parte del torto, sarebbe stata la scelta dell’Origine del mondo di Courbet, che pur aperta a varie interpretazioni non lascia dubbi sul soggetto. Ha vinto invece Delacroix con La libertà che guida il popolo: tutte le classi sociali unite contro la monarchia borbonica di Carlo X durante le giornate della rivoluzione repubblicana del luglio 1830. Quanta classe i francesi finchè non arrivano alla ghigliottina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sciopero del porno val bene un Delacroix

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sciopero del porno, da mezzanotte schermo nero su tutti i siti pornografici: “A rischio la privacy degli utenti”. Ecco cosa sta succedendo in Francia - Da mezzanotte, il mondo del porno si ferma: schermo nero su tutti i principali siti. In Francia, uno sciopero inedito contro le nuove leggi sulla privacy mette a rischio l'accesso degli utenti.

Segui queste discussioni su X

217* GIORNO DI SCIOPERO DELLA FAME. Oggi 4 Maggio aderisce allo sciopero della fame Francesca Strata di Genova, chiede il riconoscimento della fibromialgia e il suo inserimento nei LEA. #riprendiamoilpercorso Tweet live su X

216* GIORNO DI SCIOPERO DELLA FAME. Oggi 3 giugno aderisce allo sciopero della fame Camon Annunziata Sandra residente ad Abano Terme provincia di Padova, chiede il riconoscimento della fibromialgia e il suo inserimento nei LEA. #riprendiamoilp Tweet live su X

I rischi dei PORNO spiegati da uno PSICHIATRA - @ValerioRosso