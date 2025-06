Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram in cui alterna sorrisi ironia e parole toccanti La diagnosi è arrivata dopo mesi di visite mediche ma fortunatamente si tratta di una forma iniziale

La cantante britannica Jessie J ha condiviso con il suo pubblico, attraverso un video su Instagram, la sua battaglia contro un tumore al seno. Con sincerità e ironia, ha mostrato la forza che le permette di affrontare questa sfida, sottolineando che, fortunatamente, si tratta di una forma iniziale. La sua comunicazione aperta e umana diventa un messaggio di speranza e di consapevolezza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la trasparenza può fare la differenza.

U na diagnosi inaspettata e un annuncio social sincero, che non lascia spazio alle speculazioni altrui. La cantante britannica Jessie J, 37 anni, ha comunicato ai suoi fan di avere un tumore al seno. . «Il cancro fa schifo in qualsiasi forma – ha detto – ma mi aggrappo alla parola ‘iniziale’». La cantante, celebre per hit come Price Tag, ha anche annunciato che dopo il concerto del 15 giugno al Wembley Stadium si sottoporrà a un intervento chirurgico e sparirà per un po’ dalla scena pubblica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram, in cui alterna sorrisi, ironia e parole toccanti. La diagnosi è arrivata dopo mesi di visite mediche, ma fortunatamente si tratta di una forma iniziale

