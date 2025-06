ll caso ’Casa di comunità’ FdI attacca Asl e Regione | Impediscono i sopralluoghi

Il caso della Casa di Comunità solleva numerosi dubbi e preoccupazioni tra cittadini e amministratori. Con i lavori fermi da mesi e le polemiche tra FdI, ASL e Regione, si rischia di perdere importanti risorse del PNRR. Il sindaco Persiani continua a chiedere chiarimenti, mentre le responsabilità si intrecciano tra le parti coinvolte. La situazione resta adesso in stallo, ma l’urgenza di un passo avanti è più che mai evidente.

A che punto sono nella zona della stazione i lavori per la nuova Casa di Comunità? E’ una domanda che si pongono in molti, visto che il cantiere sembra immobile da mesi e il tempo corre con il rischio di perdere i soldi del Pnrr. Il sindaco Persiani ha più volte incalzato Asl e Regione, l’azienda sanitaria scarica le responsabilità sulla ditta incaricata dei lavori assicurando di aver sollecitato il rispetto del contratto. Sul caso era in programma una riunione in seno alla Commissione comunale Lavori pubblici a cui era invitata la stessa azienda. "Ma l’ Asl Toscana nord ovest diserta la Commissione e impedisce ai consiglieri comunali di verificare i lavori – afferma in una nota Fratelli d’Italia Massa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it