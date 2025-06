ll Baracchino intervista a Salvo Di Paola e Nicolò Cuccì | Questa serie è un miracolo

Il Baracchino, intervista a Salvo di Paola e Nicolò Cuccì: un vero miracolo nel panorama dell’animazione italiana. Nonostante le sfide e le difficoltà di un settore ancora in fase di crescita, questa serie dimostra come la passione e l’audacia possano aprire nuove strade. Lucky Red e Prime Video hanno creduto in questa scommessa, e il risultato promette di rivoluzionare il modo di raccontare storie umane e autentiche nel mondo dell’animazione.

Certi progetti sembrano impossibili, anche dopo la loro realizzazione. Perché fare animazione in Italia, ma anche soltanto pensarci, non è la più semplice delle missioni. Ci è riuscito ZeroCalcare ma farlo da zero, senza un successo nazionale e un nome solido alle spalle, diventa più complesso. Se Lucky Red e Prime Video hanno scommesso, con tutti i rischi del caso, su Il Baracchino, un motivo però c’è. Una commedia umana sul mondo della stand-up comedy, che tanto guarda all’animazione americana per stili e narrazioni e che, al momento giusto, sa essere amara e disarmante. I sei episodi della serie, arrivata sulla piattaforma da pochi giorni, sono l’esempio che un lungo lavoro (quasi cinque anni, di cui venti mesi di produzione), tanto cuore e le giuste idee possono pagare. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ll Baracchino, intervista a Salvo Di Paola e Nicolò Cuccì: «Questa serie è un miracolo»

In questa notizia si parla di: Baracchino Intervista Salvo Paola

ll Baracchino, intervista a Salvo Di Paola e Nicolò Cuccì: «Questa serie è un miracolo» - Certi progetti sembrano impossibili, anche dopo la loro realizzazione. Perché fare animazione in Italia, ma anche soltanto pensarci, non è la più semplice delle missioni. Ci è riuscito ZeroCalcare ma ... Come scrive msn.com

Il Baracchino, cosa sapere sulla serie animata italiana che arriva da oggi su Prime Video - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Baracchino, cosa sapere sulla serie animata italiana che arriva da oggi su Prime Video ... Segnala tg24.sky.it

Il Baracchino, la recensione della serie animata italiana Prime Video con le voci di Pilar Fogliati e Lillo - Il Baracchino recensione serie animata Prime Video con voci Lillo Pilar Fogliati Pietro Sermonti Edoardo Ferrario in streaming da studio Mega Drago ... Come scrive comingsoon.it