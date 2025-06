Livorno | Voucher per i centri estivi pubblicate le graduatorie | ecco a chi spettano

Se sei alla ricerca di opportunità per i tuoi figli, buona notizia: sono state pubblicate le graduatorie dei voucher per i centri estivi a Livorno! Il Comune ha approvato le liste per le due categorie, garantendo supporto a bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni. Scopri se hai diritto al contributo e assicurati un’estate all’insegna del divertimento e della crescita. Ecco a chi spettano i benefici!

Il Comune ha approvato le due graduatorie "Minorenni di età compresa tra 3 e 15 anni" (consultabile a questo link) e "Minorenni in condizione di disabilità lieve e grave, di età compresa tra 3 e 18 anni" (consultabile a questo link), relative al bando finalizzato alla partecipazione di bambini e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno | Voucher per i centri estivi, pubblicate le graduatorie: ecco a chi spettano

