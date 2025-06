LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Serie A basket 2025 in DIRETTA | il bivio di gara-3

Benvenuti alla grande sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, un classico del basket italiano che si decide in gara-3 all’Unipol Forum di Assago. Una partita dal peso enorme, dove ogni azione può determinare il destino delle semifinali e, forse, spalancare le porte della finale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e vive l’emozione di questa battaglia epica tra due colossi del campionato italiano. Chi si aggiudicherà il biglietto per la finalissima?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-3 della semifinale scudetto 2024-2025 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologn a. Si gioca quest’oggi per la prima volta all’Unipol Forum di Assago, con la serie sull’1-1. Adesso la domanda è: chi raggiungerà la Germani Brescia in finale? Non lo scopriremo prima di sabato, a conti fatti, ma a Milano resta in mano un’opportunità importante: quella di tenersi ben stretto il fattore campo violato in gara-2, in quello che è un confronto che ha tanti temi di cui c’è da raccontare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2025 in DIRETTA: il bivio di gara-3

