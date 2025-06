LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Serie A basket 2025 in DIRETTA | gara-3 determinante

Benvenuti appassionati di basket! Questa sera si accendono i riflettori su una sfida cruciale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, gara 3 della semifinale scudetto 2024-2025. Un match che potrebbe decidere le sorti di questa entusiasmante serie e avvicinare una delle due grandi squadre alla finale. La tensione è alle stelle: chi salirà sul trono e contenderà il titolo alla Germani Brescia? Scopriamolo insieme, minuto per minuto.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-3 della semifinale scudetto 2024-2025 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologn a. Si gioca quest'oggi per la prima volta all'Unipol Forum di Assago, con la serie sull'1-1. Adesso la domanda è: chi raggiungerĂ la Germani Brescia in finale? Non lo scopriremo prima di sabato, a conti fatti, ma a Milano resta in mano un'opportunitĂ importante: quella di tenersi ben stretto il fattore campo violato in gara-2, in quello che è un confronto che ha tanti temi di cui c'è da raccontare.