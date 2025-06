LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 68-78 Serie A basket 2025 in DIRETTA | impresa V nere in gara-3 senza Polonara e Clyburn

Una sfida appassionante tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si conclude con la vittoria della squadra bolognese, che senza Polonara e Clyburn, conquista il suo primo match point. La serie di playoff si infiamma, lasciando gli appassionati col fiato sospeso in attesa del prossimo atto decisivo. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate‚ÄĒdopotutto, ogni basket √® una storia da vivere fino in fondo!

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. L'appuntamento è a tra 48 ore per la potenzialmente decisiva gara-4. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – MILANO: Mirotic 21; BOLOGNA: Shengelia, Cordinier 19 FINISCE QUI! La Virtus Segafredo Bologna, pur priva di Polonara e Clyburn, espugna il Forum e ora si guadagna un match point che potrà sfruttare tra due giorni! Pajola sbaglia e prende il rimbalzo, Milano totalmente vuota in energie, e a questo punto gara-3 è delle V nere! 68-78 SHENGELIA! Sbaglia, corregge a canestro e segna, e può essere la vittoria per Bologna a 1'15" dalla fine! Non è buono il canestro, Shields ha la palla in mano al momento del rilascio.

