LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 60-66 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Cordinier prova a far scappare le V nere a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-66 22 Mirotic. 89 Milano, 1717 Bologna finora in lunetta. Dall’altra parte si riesce a guadagnare due liberi Mirotic. 60-66 CORDINIER! Rubata, contropiede e appoggio: timeout immediato di Messina. Fallo di Hackett sul mismatch contro Mirotic, a 5’37” dalla fine tutte e due le squadre sono in bonus. 60-64 22 Hackett. Quarto fallo di LeDay contro Hackett che ci prova in entrata, sono due liberi con 5’48” da giocare. 60-62 RICCI! Piazza la tripla del -2. 57-62 Realizza l’aggiuntivo Cordinier. 57-61 CHE NUMERO DI CORDINIER! Stepback per il tiro da tre, lo segna, prende il fallo di LeDay e sarà libero aggiuntivo! 57-58 22 Diouf, torna avanti Bologna con 7’48” da giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 60-66, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Cordinier prova a far scappare le V nere a 5? dalla fine

In questa notizia si parla di: Milano Bologna Diretta Cordinier

