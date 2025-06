LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-54 Serie A basket 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di fuoco al Forum!

Un match emozionante tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si infiamma nel cuore del quarto finale al Forum, con il punteggio che rimane in equilibrio a 54-54. Mirotic mette a segno un definitivo sottomano rovesciato che riaccende le speranze milanesi, mentre Cordinier risponde con un libero decisivo. La partita si prepara a vivere gli ultimi minuti più intensi: chi prenderà il sopravvento? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Mirotic 15; BOLOGNA: Cordinier 13 54-54 MIROTIC! Da rimbalzo in attacco con il sottomano rovesciato che vale la parità proprio quando suona la sirena. Saranno 10 minuti di fuoco al Forum! 52-54 Cordinier realizza il libero del tecnico, rimessa Bologna con 40?9 prima della terza sirena. Bolmaro smanaccia su Taylor colpendolo al volto, finisce il bonus milanese e c’è anche un fallo tecnico contro l’argentino. 52-53 Palleggio arresto e tiro frontale dai sei metri di Bolmaro, ultimo minuto del terzo quarto. 50-53 TAYLOR! Con la tripla del +3 Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-54, Serie A basket 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di fuoco al Forum!

