LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-40 Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Il match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna prosegue con intensità e colpi di scena, mentre il terzo quarto entra nel vivo. L’azione si fa sempre più avvincente: Shields lotta sotto canestro e Shengelia sorprende con una penetrazione centrale, rendendo il punteggio ancora più incerto. Rimanete con noi per non perdere nemmeno un istante di questa sfida epica in diretta, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Terzo fallo per Akele, Ivanovic ne approfitta per cambiarne tre su cinque e rimandare dentro Belinelli. Gli arbitri, intanto, devono andare a rimettere a posto il cronometro perché a un certo punto si è bloccato improvvisamente per 4-5 secondi. 37-46 Shields con enorme difficoltà riesce a raggiungere la doppia cifra e a far andare Milano sul -9. 35-46 Shengelia prende la penetrazione centrale, e adesso è nuovo massimo vantaggio Bologna. 35-44 Fino in fondo Shengelia! E dopo 46 secondi Messina è già costretto a chiarire delle cose con i suoi giocatori a mezzo timeout. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-40, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia il terzo quarto

