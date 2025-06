LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-40 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Cordinier e Shengelia a guidare le V nere all’intervallo

L’epico match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si infiamma, con i nerazzurri che tentano la rimonta. Cordinier e Shengelia guidano le rispettive squadre in una sfida intensa e ricca di emozioni. A metà partita, il punteggio è di 35-40: uno scontro che promette ancora tante sorprese. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia epica sul parquet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: LeDay, Shields 8; BOLOGNA: Cordinier 12 Shengelia quasi compie il miracolo, segna in corsa contro la sirena, ma quella è suonata un buon mezzo secondo prima. Finisce dunque 35-40 il secondo quarto a favore della Virtus Segafredo. 35-40 CORDINIER NE FA UN’ALTRA! Penetra e inchioda a una mano! 35-38 Palleggio arresto e tiro di Mannion, -3 Milano! 33-38 ZIZIC! Con la palla data da Cordinier per la schiacciata violentissima! Ultimo minuto del quarto dopo l’errore in acrobazia da tre di Morgan e la penetrazione sbagliata da Brooks. In pochi attimi Bologna finisce il bonus, 2’07” all’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-40, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Cordinier e Shengelia a guidare le V nere all’intervallo

In questa notizia si parla di: Cordinier Milano Virtus Bologna

BASKET PLAYOFF SCUDETTO Ce la fa la Virtus nella "bella" con Venezia e raggiunge la semifinale contro Milano. Partita equilibratissima, sempre punto a punto, una sofferenza. Hackett 21, Morgan 14, Cordinier 13, Pajola12, Clyburn 7, Shengelia 7, Diouf 7 Partecipa alla discussione

Virtus in campo così alle 20.45 contro Milano Indisponibile Achille Polonara per una riacutizzazione di sindrome influenzale. Non sarà della partita Will Clyburn per i postumi di un problema muscolare alla coscia destra accusato in gara 2 delle Semifinali P Partecipa alla discussione

LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta 2Q 33-36 18' - OLIMPIA MILANO vs VIRTUS BOLOGNA - DIRETTA TESTUALE 2Q Live - Tripla di Mirotic con 9'17". Pajola non risponde a tono. Mirotic ci riprova, il ferro rimbalza a favore di Shields - ... Lo riporta pianetabasket.com

Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-3 semifinali playoff LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - BASKET, SERIE A - EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si incrociano per gara-3 delle semifinali, la prima sul parquet del Forum di Assago dopo ... Come scrive eurosport.it

Attilio Caja si sbilancia su Olimpia Milano e Virtus Bologna - "La chiave? Attacco, senza dubbio. I punti segnati piangono. Dietro, la Virtus ha avuto soprattutto il problema dei lunghi avversari". Secondo msn.com

Olimpia Milano - Virtus Bologna Finale Scudetto 2023 G7 (FULL GAME)