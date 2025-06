LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 15-25 Serie A basket 2025 in DIRETTA | triple e Belinelli fanno volare le V nere

L'energia si infiamma nel derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, un match ricco di emozioni e azioni spettacolari. Triple vincenti e giocate da applauso tengono i tifosi col fiato sospeso: la partita è in equilibrio e ogni secondo conta.

25-29 Che canestro di Shengelia! Si gira, si butta indietro e segna dalla media, solo rete. 25-27 Mirotic da rimbalzo in attacco vede il taglio centrale di Bolmaro, -2 Milano. 23-27 Con la stessa arma Shields. 21-27 Penetrazione di Cordinier vincente, primo uomo in doppia cifra stasera, è a quota 10. 21-25 Shields! Fiammata di Milano, rapidissimo questo 6-0 ed arriva il timeout di Ivanovic. 18-25 Bolmaro per Mirotic che mette la tripla frontale da sette metri e mezzo. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – MILANO: LeDay 5; BOLOGNA: Cordinier 8 Belinelli ci prova con la tabellata da venti metri, non gli va bene, ma le V nere hanno dominato a tutti i livelli il primo quarto specie dalla sua metĂ in poi.

