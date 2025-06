LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-12 Serie A basket 2025 in DIRETTA | tanta lunetta nei primi 5?

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, due colossi del basket italiano pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia. Con azioni spettacolari, tiri da tre e intensi recuperi, questa partita promette spettacolo fino all’ultimo secondo. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni emozione di questa battaglia infuocata tra le due squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 22 Shengelia. Fallo di Mirotic su Shengelia, bonus finito per Milano a 3’48” dalla fine del quarto e sono altri due liberi. 12-15 Gran tripla di Taylor, prende e tira e va a segno. 12-12 In avvicinamento LeDay. Due falli di Bologna, due di Akele che deve cedere il posto a Diouf. 10-12 33 Cordinier. Cordinier sbaglia da tre, ma c’è il fallo su di lui perché Brooks gli finisce addosso, lui lo fa vedere bene, sono tre liberi. 10-9 22 Mirotic. Prende il centro del pitturato Mirotic, puntando Akele e costringendolo al fallo mentre tira in fadeaway: altri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-12, Serie A basket 2025 in DIRETTA: tanta lunetta nei primi 5?

In questa notizia si parla di: Milano Bologna Diretta Olimpia

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

UNDER 15 FINALI NAZIONALI Oggi riposo per i ragazzi dell'Olimpia Under 15. Venerdì ad Agropoli di nuovo in campo per i quarti di finale ad eliminazione diretta. L'avversaria sarà la vincente di Varese-Virtus Bologna #insieme #ForzaOlimpia Partecipa alla discussione

GAME DAY LBA Playoff Unipol 24/25 | Semifinale | G3 Virtus Segafredo Bologna ? Unipol Forum 20:45 Diretta su Dazn, Eurosport 2 e DMAX #insieme #LBAPlayoff #ForzaOlimpia Partecipa alla discussione

LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta 1Q 5-2 2' - OLIMPIA MILANO vs VIRTUS BOLOGNA - DIRETTA TESTUALE 1Q Live - Facile layup sbagliato da Shengelia in avvio, non lo imita Mirotic 2-0 al 1'. Cordinier finalizza un contropiede. Leday finta ... pianetabasket.com scrive

Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-3 semifinali playoff LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - BASKET, SERIE A - EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si incrociano per gara-3 delle semifinali, la prima sul parquet del Forum di Assago dopo ... Segnala eurosport.it

Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: ad Assago in parità! (semifinale gara-3, 5 giugno 2025) - Diretta Milano Virtus Bologna streaming video tv: la semifinale playoff arriva all'Unipol Forum sul risultato di 1-1, Olimpia con il fattore campo. Lo riporta ilsussidiario.net