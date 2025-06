LIVE Italia-Germania Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | problema per Egonu è in dubbio

Benvenuti alla diretta live della seconda partita delle nostre azzurre nella Volleyball Nations League femminile 2025, in scena a Rio de Janeiro. L’atmosfera è carica di tensione e speranza, soprattutto con il dubbio che riguarda Paola Egonu, alle prese con un problema fisico. Cosa succederà in campo? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi di questa sfida cruciale tra Italia e Germania.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMA FISICO PER PAOLA EGONU: COSA È SUCCESSO Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita delle azzurre nella Volley Nations League femminile 2025, in programma a Rio de Janeiro tra Italia e Germania. La Germania si presenta con un'identità ormai ben definita, molto simile a quella vista in italia nelle settimane precedenti. L'Italia, invece, ha cambiato volto: rispetto alla squadra sperimentale schierata a Novara e Modena – battuta due volte su tre dalle tedesche – oggi si propone con una formazione più solida e rodata. A Rio, l'approccio delle azzurre è ben diverso: meno turnover, maggiore stabilità e la volontà chiara di iniziare con decisione questo primo segmento della Volleyball Nations League, cruciale per costruire una classifica favorevole in vista della Final Eight di Lodz.

