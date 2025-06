LIVE Italia-Germania 1-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si perdono nel finale del terzo set 20-25

Assapora l'emozione della sfida tra Italia e Germania nella Nations League femminile 2025, dove le azzurre hanno rischiato di conquistare la vittoria ma si sono fatte sorprendere nel finale del terzo set. Restate aggiornati con la nostra diretta live, cliccando qui, e seguite ogni attimo di questa emozionante partita, tra momenti di tensione, grandi giocate e imprevisti che rendono il volley così appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMA FISICO PER PAOLA EGONU: COSA È SUCCESSO 10-6 Mano out Degradi da zona 4 9-6 Mano out di Degradi da zona 4 8-6 Diagonale di Sylla da zona 4 7-6 Errore al servizio Italia. Le azzurre stanno litigando col servizio 7-5 Parallela di Antropova da seconda linea 6-5 Primo tempo Weitzel 6-4 Errore al servizio Italia 6-3 Diagonale di Antropoda da seconda linea 5-3 Palla spinta di Alsmeier da zona 4 5-2 Diagonale di degradi da zona 4 4-2 Errore al servizio Italia 4-1 Primo tempo Fahr 3-1 Vincente la diagonale di Kindermann da zona 2 3-0 Muroooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-0 Out il primo tempo di Weitzel 1-0 Mano out Degradi da zona 4 20-25 La fast di Cekulaev e le tedesche tornano in vantaggio, sfruttando il calo delle azzurre, 1-2 20-24 Errore al servizio Germania 19-24 Muro di Cekulaev 19-23 La pipe di Alsmeier 19-22 Mano out Grozer da zona 4 19-21 La pipe di Alsmeier 19-20 Invasione Italia 19-19 La slash di Fehr 18-19 Murooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaa 17-19 Mano out Antropova da zona 2 16-19 Invasione Italia 16-18 Il pallonetto di Kindermann da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si perdono nel finale del terzo set, 20-25

In questa notizia si parla di: Diretta Italia Germania Nations

