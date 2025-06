LIVE Italia-Germania 0-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Antropova manda in orbita le azzurre nel secondo set 12-3

Assapora l'emozione della sfida tra Italia e Germania nella Nations League femminile 2025: un match che ha già regalato momenti di pura adrenalina, come il secondo set scosso dall'incredibile performance di Antropova. Restate con noi per vivere ogni emozione in tempo reale e scoprire tutti i dettagli di questa battaglia epica tra le nazionali del volley femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMA FISICO PER PAOLA EGONU: COSA È SUCCESSO 21-9 Mano out Grozer da zona 4 21-8 Primo tempo Danesi 20-8 Mano out di Grozer da zona 4 20-7 Diagonale di Sylla da zona 4 19-7 Errore al servizio Italia 19-6 Diagonale di Antropova da zona 2 18-6 Diagonale stretta di Antropova da zona 2 17-6 Diagonale di Sylla da zona 4 16-6 Errore al servizio Germania 15-6 Errore al servizio Italia 15-5 Mano out Antropova da seconda linea 14-5 Errore al servizio Italia 14-4 Invasione Germania 13-4 Errore al servizio Italia 13-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa 12-3 La slash di Fahr 11-3 Ancora out Grozer da zona 4 10-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 9-3 Invasione Germania 8-3 Out Grozer da zona 4 7-3 La slash di Orro da zona 2 6-3 Primo tempo Fahr 5-3 Antropovaaaaaaaaaaa! Ma che difese di De Gennaro.

