LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Raffaeli guadagna due finali di specialità terza nell’all-around

Raffaeli conquista due finali di specialità e si piazza terza nell'all around, regalando un momento indimenticabile per il pubblico italiano.

18.31 All'appello mancano soltanto le cipriote Vera Tugolukova e Maria Avgousti. 18.04: La ucraina Karika con 53.300 è decima nell'All Around. 18.01: Grande esercizio al cerchio per l'ucraina Onofriichuk che si inserisce al secondo posto con 29.800, per le con 57.700 il secondo posto nell'All Around davanti a Raffaeli 17.50: Purtroppo la cipriota Tugolukova inserendosi al settimo posto al cerchio con 28.250 si inserisce al settimo posto ed elimina dalla finale di specialità l'azzurra Dragan 17.35: Nessun inserimento in zona finale con le ultime atlete che hanno disputato i vari esercizi

