LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Raffaeli e Dragas in gara alle 14 45

Se sei appassionato di ginnastica ritmica, non puoi perderti la diretta degli Europei 2025! Questa pomeriggio alle 14:45, le nostre stelle Sofia Raffaeli e Tara Dragas si sfideranno in disciplina. Rimani con noi per aggiornamenti in tempo reale, momenti emozionanti e tutte le performance delle atlete italiane. Preparati a vivere da vicino questa grande gara, perché ogni attimo conta nel cammino verso il podio!

13.50 Alle ore 14.45 toccherà al terzo gruppo e vedremo all'opera le italiane: Sofia Raffaeli a cerchio e palla, Tara Dragas al cerchio, Alice Taglietti alla palla. 13.44 La bulgara Stiliana Nikolova primeggia nell'all-around con 57.950 davanti alla connazionale Eva Brezalieva (55.900) e alla tedesca Anastasia Simakova (55.050). Ricordiamo che si conteggiano i migliori tre risultati su quattro in ottica qualificazione alla finale all-around, Varfolomeev ad esempio non si è esibita con la palla e per forza di cose è indietro in classifica (domani la vedremo a nastro e clavette).

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: lunga fase di qualificazione per Sofia Raffaeli - Benvenuti alla diretta degli Europei 2025 di ginnastica ritmica a Tallinn! Dopo una lunga fase di qualificazione, Sofia Raffaeli si prepara a conquistare il suo posto nella finale, affiancata dall’inedita Tara Dragas.

