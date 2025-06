LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | debuttano Sofia Raffaeli e Tara Dragas

Benvenuti alla diretta degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025, un evento imperdibile che si svolge a Tallinn, Estonia. Quest’anno, tra le protagoniste, spiccano Sofia Raffaeli, pronta a inseguire la gloria, e Tara Dragas, la novità che promette sorprese. Restate con noi per tutte le emozioni, aggiornamenti in tempo reale e le performance più spettacolari di questa splendida competizione europea!

Sofia Raffaeli insegue gloria agli Europei – La novità Tara Dragas per sorprendere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) incomincia il programma riservato alle seniores, ad aprire le danze saranno le individualiste con la prima giornata di qualificazione. Le atlete scenderanno in pedana per cimentarsi con cerchio e palla: le migliori otto accederanno alle finali di specialità in programma domenica e i risultati odierni varranno anche in ottica ammissione alla finale del concorso generale individuale, abbinandosi ai punteggi degli esercizi previsti domani tra clavette e nastro.