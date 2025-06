LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | cresce l’attesa per Sofia Raffaeli e Tara Dragas

L'emozione cresce alle Europee di Ginnastica Ritmica 2025! Con Sofia Raffaeli e Tara Dragas pronte a brillare nel terzo gruppo, il pubblico è in trepidante attesa di scoprire le loro performances.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 Ora il secondo gruppo. Sofia Raffaeli, Tara Dragas e Alice Taglietti saranno impegnate nel terzo gruppo a partire dalle ore 14.45. 11.05 Anastasia Simakova primeggia nell’all-around con 55.050 davanti alla svizzera Lauren Grueniger (51.400) e alla finlandese Emmi Piiroinen (49.750). Ricordiamo che si conteggiano i migliori tre risultati su quattro in ottica qualificazione alla finale all-around, Varfolomeev ad esempio non si è esibita con la palla e dunue domani la vedremo a nastro e clavette. 11.00 Si è concluso il primo gruppo. Alla palla comanda la tedesca Anastasia Simakova (28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per Sofia Raffaeli e Tara Dragas

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d'Italia.

Con il punteggio di 23.350 alle 10 clavette la squadra nazionale Junior dell'Italia di Ginnastica #Ritmica è matematicamente qualificata per entrambe le specialità C'è attesa per l'All-Around, perché siamo un soffio dalla fine della gara #italgym Tweet live su X

WALKING ON SUNSHINE Dopo aver illuminato Parigi con il bronzo nel concorso generale a squadre di ginnastica ritmica… Laura Paris splende anche a Como! Meravigliosa #ItaliaTeam @Federginnastica Tweet live su X

2024 European Rhythmic Gymnastics Championships - AA Final - Group A