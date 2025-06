LIVE Errani Vavassori-Townsend King Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo Azzurri per il secondo Slam!

Il grande tennis torna protagonista a Roland Garros 2025, con la spettacolare finale tra Errani, Vavassori, Townsend e King, trasmessa in diretta. Gli azzurri conquistano il secondo Slam della stagione, dimostrando ancora una volta il loro talento e determinazione. Resta con noi per non perdere neanche un colpo: clicca qui per aggiornamenti live e vivi ogni emozione di questa straordinaria giornata!

11:55 Vi ricordiamo che, nella giornata di domani, si disputeranno le due attesissime semifinali di singolare maschile. Alle 14:30 MUSETTI -Alcaraz e alle 19 SINNER -Djokovic, oltre alla semifinale di doppio femminile ERRANI PAOLINI -AndreevaShnaider, rivincita della finale 2024. 11:51 La semifinale contro ArevaloZheng è stata, a detta di molti, la finale anticipata. Oggi chiaramente ci sarà da tenere a bada la potenza e il servizio degli USA, che sono molto competitivi anche sulla terra, la superficie meno prediletta. 11:45 Dopo il titolo degli US Open gli azzurri hanno giocato entrambi le Finals, non riuscendo a passare i gironi.

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

