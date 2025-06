LIVE Errani Vavassori-Townsend King Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri per il titolo dalle 12!

Sei pronto a vivere l’emozione della finale di doppio misto al Roland Garros 2025? Gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori sfidano Taylor Townsend ed Evan King in una sfida che promette spettacolo e passione. Restate con noi per la diretta live, aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa grande giornata di tennis! L’avventura sta per iniziare…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 ci siamo, ancora 20’ di attesa e saranno in campo ErraniVavassori, per provare a iniziare alla grande il giro delle finali al Roland Garros! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio misto del Roland Garros 2025 tra gli azzurri Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e Taylor Townsend ed Evan King, si gioca per alzare la Coppa dei Moschettieri! Dopo il titolo degli US Open 2024, che fu a suo modo storico poiché segnò una prima volta anche in questo format di competizioni, per l’Italia sempre rimasto maledetto. La vittoria contro gli statunitensi Townsend e Young ha quindi regalato il primo titolo anche in questa specialità, dove oggi si proverà, con credenziali, a concedere il bis dopo che ieri hanno avuto la meglio dei n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Townsend/King, Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per il titolo dalle 12!

