LIVE Errani Vavassori-Townsend King 6-4 6-2 Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | secondo titolo Slam per gli azzurri

Il tennis italiano brilla ancora una volta: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il loro secondo titolo Slam in coppia, trionfando a Roland Garros 2025. Dopo aver dominato il match contro Townsend e King con un secco 6-4, 6-2, il duo azzurro si afferma come protagonista indiscusso nel panorama tennistico mondiale. Rimanete sintonizzati: la vittoria degli italiani sta facendo il giro del mondo e segna un nuovo capitolo di gloria per il nostro sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 ErraniVavassori b. TownsendKing 6-4, 6-2! 13:20 Chiudiamo!!! C’è il secondo Slam di coppia per Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI, che conquistano il Rolandf Garros 2025 dopo gli US Open 2024! 40-40 Brutta volèe dell’americana, 71? di partita: match point! 30-40 Sbaglia di dritto Townsend! 15-40 Chiude la volèe di dritto il tennista yankee. 15-30 Sbaglia con il dritto King! 0-30 Dritto vincente in risposta di Townsend. 0-15 Prima lenta di Errani, va a nozze King.. 5-2 ARRIVA un altro break! Sara Errani se lo è preso, Sara Errani servirĂ per il secondo Slam! 15-40 GRANDISSIMAAA risposta di Vavassori! Vincente che vale due palle break! 15-30 Crossa a rete e ottiene il punto Vavassori! 15-15 Chiude a rete King dopo lo slice ottimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Townsend/King 6-4, 6-2, Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo titolo Slam per gli azzurri

