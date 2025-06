LIVE Errani Vavassori-Townsend King 6-4 3-1 Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | teniamo il gioco complicato nel 2 set!!!

Il duello tra Errani, Vavassori, Townsend e King si infiamma sul campo di Roland Garros 2025, regalando emozioni a ogni punto. La partita si fa intensa e ricca di colpi spettacolari mentre gli azzurri affrontano lo sfida decisiva. Restate con noi e cliccate qui per seguire la diretta live in tempo reale, perché ogni minuto potrebbe riscrivere il destino di questa memorabile finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta incisiva di Vavassori! Attenzione! 30-15 Prima vincente! 15-15 Fuoriiii l’approccio in chop di King. 15-0 Chiude a rete Townsend dopo la prima di King. 3-1 Chiude Vavassori e regala il game alla coppia italiana! Turno di battuta di Errani tenuto!!! Si caricano fronte contro fronte gli azzurri! 40-30 Chiude con lo schiaffo al volo Townsend. 40-15 Tiene alla grande Errani da fondo, sbaglia di volo King! 30-15 Risposta incisiva e punto USA. 30-0 Infilatoooo King da Sara con il dritto! 15-0 Non risponde Townsend. 2-1 Niente, ancora brava lei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Townsend/King 6-4, 3-1, Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA: teniamo il gioco complicato nel 2° set!!!

Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Townsend/King, Roland Garros 2025: orario finale doppio misto, programma, streaming - Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti la storica finale di doppio misto al Roland Garros 2025, sei nel posto giusto! Domani, giovedì 5 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno la coppia americana Townsend e King in una sfida imperdibile.

