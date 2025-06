LIVE Errani Vavassori-Townsend King 6-4 1-0 Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | subito break nel 2 set!

In un emozionante spettacolo di tennis alla finale di Roland Garros 2025, Errani e Vavassori si sono imposti in un primo set avvincente con un punteggio di 6-4 contro Townsend e King. La partita si infiamma: subito un break nel secondo set, promettendo una sfida ricca di suspence e colpi spettacolari. Rimanete sintonizzati per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa grande finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima vincente e punto decisivo in avvio di 1° set. 30-40 Ace (3°). 15-40 CHIUDE Sara di volo, indecisione pesante di Townsend. 15-30 Ace (2° di King. Kick. 0-30 Altro dritto in rete: Kin! 0-15 Doppio fallo. Serve Evan King nel 2° set. ErraniVavassori-TownsendKing 6-4! Chiudiamo quindi un ottimo 1° parziale. 40-15 Altra prima, altro punto! Altri 3 set point! 30-15 L’intervento dell’azzurra! 15-15 Gran kick, siamo pari! 0-15 Sbagia il dritto difensivo sulla buona risposta di King Vavassori. 5-4 Slice vincente, accorciano gli americani: serve per chiudere però Vavassori! 40-40 Punto decisivo, vale il parziale: risponde Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Townsend/King 6-4, 1-0, Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA: subito break nel 2° set!

Altri articoli sullo stesso argomento

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

Segui queste discussioni su X

FORZA RAGAZZI, ANDIAMOCI A PRENDERE LA COPPA Errani e Vavassori sfidano gli americani Townsend-King! Guarda la finale del doppio misto su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ? #EurosportTENNIS #RolandGarros Partecipa alla discussione

A #RolandGarros, la coppia Errani/Vavassori scende in campo per la finale! Fateci sognare Azzurri! Segui tutti i match live e on demand sui 6 canali #Eurosport, disponibili su #TIMVISION. Scegli la tua offerta: https://tim.social/roland_garros_2025… #L Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia