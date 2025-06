LIVE Errani Vavassori-Townsend King 4-3 Finale Roland Garros 2025 in DIRETTA | otteniamo il break nel 7 gioco del 1 set

Il thrilling della finale di Roland Garros 2025 tra Errani, Vavassori, Townsend e King continua a emozionare gli appassionati di tennis di tutto il mondo. In un match ricco di colpi mozzafiato e momenti di pura suspense, il punteggio si aggira sul 4-3, con un break deciso nel settimo gioco che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni singolo punto di questa spettacolare sfida!

4-3 C'è quindi il break, risposta profondissima di dritto di Vavssori! Serve Errani! 40-40 Stavolta non si fa pregare con il dritto il piemontese e passa inside in su King che ancora si è mosso con anticipo! Punto decisivo! 40-30 Bella volèe secca di Townsend su Vavassori a chiudere. 30-30 Noo tira in bocca a King con tutto il lungoriga aperto Vavsssori. Seconda su Wave 15-30 Sbaglia di rovescio Townsend!! 15-15 Super punto del piemontese, ciliegina a rete di Errani dopo 20 tiri! 15-0 Altra prima segno di Townsend da destra. 3-3 A quindici Gli azzurri! 40-15 Chiude di tocco Errani! 30-15 Servizio e schiaffo Andrea! 15-15 La risposta di rovescio di Townsend! 15-0 Ottimo slice e punto diretto per noi! 2-3 A zero gli USA.