LIVE Allenatore Inter | Fabregas oggi il vertice Vieira e Chivu le alternative

Oggi, il live dell’allenatore dell’Inter si infiamma con il vertice tra Fabregas, Vieira e Chivu. Lo spagnolo deve trovare la sua strada fuori dal Como, mentre i nerazzurri puntano a chiudere tutto in pochi giorni. Sullo sfondo, due ex come Patrick e Cristian aggiungono pepe a questa corsa contro il tempo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità più calde e aggiornamenti esclusivi sulla trattativa!

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

UFFICIALE - Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha ufficialmente completato le procedure per l’ingaggio dell’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. In base all’accordo firmato, Inzagh Tweet live su X

L'Inter non rinuncia alla pista Fabregas Tra l'attuale allenatore del Como e il direttore Piero Ausilio si sta tenendo un incontro in queste ore per decidere #calciomercato #DAZN Tweet live su X

