Litiga con la fidanzata incinta sale sul tetto e minaccia di suicidarsi | il video del salvataggio dei carabinieri

Un drammatico episodio scuote Porto Mantovano: un giovane di 19 anni sale sul tetto dopo un violento litigio con la fidanzata incinta, minacciando di farla finita. I carabinieri intervengono tempestivamente in un'operazione di grande coraggio, riuscendo a salvare entrambi e a riportare la serenitĂ in una situazione delicata. Un esempio di come il pronto intervento possa fare la differenza in momenti di crisi. Continua a leggere.

Un 19enne di Porto Mantovano (Mantova) nella giornata del 4 giugno è salito sul tetto della sua abitazione dopo aver litigato con la compagna incinta al nono mese minacciando di suicidarsi. I carabinieri sono riusciti a farlo desistere e a portare al sicuro anche la ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

