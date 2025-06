Lite senza fine tra Musk e Trump che vuole fondare un partito Tesla crolla in Borsa

Il duello tra Elon Musk e Donald Trump infiamma l’attenzione globale, con accuse al vetriolo e strategie inedite. Mentre Trump sogna di fondare un nuovo partito politico, Musk risponde a tono, scuotendo i mercati e i supporter. La tensione tra i due protagonisti si fa sempre più palpabile, rivelando le profonde divisioni all’interno dello scenario politico e imprenditoriale americano. La domanda è: quale impatto avrà questa guerra di reputazioni sul futuro di Tesla e della politica?

“Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni”, diventa al calor bianco lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump. Dopo che il presidente si è detto “molto deluso” da lui, Elon Musk tira la prima bordata diretta al tycoon dopo aver per giorni criticato principalmente i repubblicani al Congresso per “l’abominio” della legge di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lite senza fine tra Musk e Trump che vuole fondare un partito, Tesla crolla in Borsa

