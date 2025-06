L' Italia trionfa al Roland Garros Errani-Vavassori campioni nel doppio misto

L’Italia conferma il suo talento nel tennis internazionale: Sara Errani e Andrea Vavassori dominano al Roland Garros 2025, aggiudicandosi il titolo di doppio misto. Con una vittoria convincente su Townsend e King, i nostri campioni dimostrano ancora una volta di essere tra i migliori al mondo. Dopo il trionfo agli US Open 2024, questa vittoria suggella una stagione straordinaria per il duo azzurro, lasciando il pubblico italiano entusiasta e orgoglioso.

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano in finale nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2025. Il duo azzurro vince un altro torneo del Grande Slam dopo il successo agli Us Open 2024. Battuti in finale Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 12 minuti di gioco.