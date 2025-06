L’Italia ora si scopre locomotiva d’Europa

L’Italia ora si scopre locomotiva d’Europa, un vero e proprio baluardo di resilienza in un panorama economico in difficoltà. Mentre l’intera Eurolandia stenta a mantenere il passo, il nostro Paese emerge come un faro di speranza e crescita, pronta a guidare il continente verso nuovi traguardi. In questo quadro opaco, l’Italia si distingue come l’eccezione più brillante e registra la...

L'economia di Eurolandia arranca, mentre l'Italia sorprende e accelera. A maggio, l'attività privata nella zona euro ha continuato a espandersi, ma con il passo più lento da febbraio. A frenare la crescita è stata la persistente debolezza della domanda interna ed esterna, che ha pesato sugli ordini, sulla produzione e sulla fiducia delle imprese. Tuttavia, in questo quadro opaco, l'Italia si distingue come l'eccezione più brillante e registra la crescita più rapida del settore privato in oltre tredici mesi. In Europa l'Indice Pmi della produzione composita – che comprende manifattura e servizi, ovvero ben oltre il 90% del mondo imprenditoriale - è sceso da 50,4 di aprile a 50,2 a maggio.

MENTRE LA GERMANIA FRENA L’Italia ora si scopre locomotiva d’Europa A maggio siamo primi per crescita dell’attività economica nella zona euro. Segnali positivi pure nel manifatturiero Partecipa alla discussione

