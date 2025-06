l italia femminile si prepara all europeo in un anno risultati positivi contro germania danimarca spagna e svezia

L’Italia femminile si prepara con entusiasmo all’Europeo in Svizzera, dopo risultati incoraggianti contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia. Nonostante la fase a gironi della Nations League si sia conclusa al secondo posto, la Nazionale ha dimostrato carattere e crescita. Dal 2 al 27 luglio, le Azzurre affronteranno Belgio, Portogallo e Spagna, con l’obiettivo di riscattarsi e scrivere un nuovo capitolo di successi internazionali.

Conclusa la fase a gironi della Nations League, l’Italia femminile ha chiuso il suo girone al secondo posto, non riuscendo ad accedere alla final four ma confermando la permanenza in Lega A. E dal 2 al 27 luglio la Nazionale guidata dal ct Soncin prenderà parte all’Europeo in Svizzera, nel girone di Belgio, Portogallo e Spagna. Le Azzurre vogliono cancellare le ultime due esperienze internazionali (Euro 2022 e Mondiali 2023) concluse ai gironi, dopo l’exploit del Mondiale 2019 disputato in Francia, dove la squadra allenata all’epoca da Milena Bertolini arrivò fino ai quarti di finale in un girone di ferro (Brasile, Australia, Sudafrica) e qualificandosi da prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it