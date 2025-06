l italia è l alunno sonnecchiante nella classe climatica dell unione europea

L’Italia si presenta come l’alunno sonnecchiante nella classe climatica dell’Unione Europea, ma c’è una luce di speranza: la promozione della UE da parte di Ursula von der Leyen e della sua Commissione. Dalla newsletter di Greenkiesta, scopriamo che, nonostante le sfide, i piani energetici europei mostrano segnali di progresso. L’analisi dei singoli Pniec rivela cosa ci attende nel cammino verso un futuro più sostenibile, un passo alla volta.

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (puoi iscriverti qui ) – L’estate sta per iniziare ed è tempo di pagelle, non solo a scuola. La notizia buona – non giustamente celebrata, come racconta Ferdinando Cotugno nell’editoriale di apertura del suo podcast “Areale” – è che la classe dei ventisette Stati membri dell’Unione europea è stata promossa da Ursula von der Leyen e dalla sua Commissione. L’analisi dei singoli Pniec, i Piani nazionali integrati dell’energia e del clima, ha mostrato che siamo «collettivamente» (avverbio da sottolineare e ricordare) sulla buona strada per rispettare il target europeo al 2030 sulla riduzione delle emissioni nette di gas climalteranti: -55 per cento rispetto al 1990. 🔗 Leggi su Linkiesta.it