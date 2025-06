l isola dei famosi piovono critiche per teresanna la replica

L’Isola dei Famosi si infiamma ancora una volta: dopo aver conquistato il titolo di leader, Teresanna Pugliese si trova al centro di critiche e discussioni tra i compagni di avventura. La sua vittoria ha scatenato reazioni contrastanti, alimentando il dibattito tra telespettatori e partecipanti. Ma cosa c’è dietro queste tensioni? Scopriamo insieme come la sua strategia stia dividendo l’isola e cosa potrebbe riservare il futuro per la protagonista di questa settimana.

L’Isola dei Famosi, la leader di questa settimana Teresanna Pugliese riceve tante critiche dai compagni di avventura. L’Isola dei Famosi, nella scorsa puntata andata in onda mercoledì in prima serata su Canale 5, Teresanna Pugliese è riuscita a vincere la prova leader. La nota influencer digitale è diventata leader per tutta la settimana, ma le sue decisioni sono state criticate dai suoi compagni di avventura. Il concorrente Omar ha rivelato: “Era affamata e ha chiesto di utilizzare una dose in più di riso per un suo bisogno. C’è stata l’emergenza acqua, problema stuoie, problema del riso. Avrei preferito contingentare tutto”. 🔗 Leggi su 361magazine.com