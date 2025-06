L' Isola dei Famosi i nominati della quinta puntata | chi rischia di finire sulla playa solitaria con Giarrusso

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi si è conclusa con un colpo di scena: tre donne in nomination, pronte a rischiare l’eliminazione. Chi tra Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati potrebbe finire sulla playa solitaria con Giarrusso? La suspense è alle stelle: scopriamo chi rischia di lasciare il sogno e chi si salverà!

Quinta puntata per l'Isola dei Famosi, ieri sera su Canale 5. La diretta si è conclusa con tre donne in nomination, scopriamo chi sono. La quinta puntata dell' Isola dei Famosi si è conclusa con una nomination tutta al femminile. Sono infatti andate al televoto Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati: le prime due perché in qualche modo, personaggi forti e quindi temute, l'ultima per la discussione con Chiara Balistreri. Ecco cosa è successo. Gli eliminati della puntata Il primo ad abbandonare la playa è stato Dino Giarrusso, che era in nomination contro Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it