L' Isola dei Famosi e la polpetta proibita di Teresanna | scoppia il caso nel reality di Canale 5

L’Isola dei Famosi 2025 è protagonista di un nuovo scandalo: Teresanna Pugliese, durante la quinta puntata, confessa di aver nascosto una polpetta, scatenando il caos tra i naufraghi e la produzione. La sua trasgressione, dettata dalla fame, non porta a squalifiche, ma alimenta le polemiche e il gossip intorno a questa celebre concorrente. Così, il reality si conferma un mix esplosivo di emozioni e scandali che non smette mai di sorprendere.

