Liquido nella Barcaccia? Assolti i 3 ecologisti

In un gesto che ha fatto discutere tutta Roma, tre attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per aver colorato di nero la storica Fontana della Barcaccia. La decisione, arrivata il primo aprile, ha suscitato scalpore e riflessioni sulla libertà di protesta e sulla tutela dei simboli cittadini. Impossibile ignorare come questa vicenda si inserisca in un contesto di atti simili nel passato, lasciando aperta la domanda: fino a dove può spingersi l’espressione del dissenso?

Assolti perché «non punibili» i tre attivisti di Ultima Generazione che nel 2023 avevano colorato di nero la fontana della Barcaccia a Roma. Era il primo aprile e la data poteva ingannare e far pensare a uno scherzo innocente in uno dei luoghi simbolo della Città Eterna. Impossibile non passare da quella fontana opera di Bernini, già preda della furia di quattro ubriachi che nel 2007 la scalfirono con un grosso cacciavite, e poi ancora nel 2015 quando a deturparla furono gli hooligans tifosi del Feyernoord venuti per il match di Europa League tra la Roma e la loro squadra. Due anni fa l'acqua della Barcaccia fu colorata di nero, ma non si trattò di un pesce d'aprile bensì di un'azione mirata da parte di Ultima generazione, i giovani distruttori che imbrattano le opere d'arte o bloccano le strade in nome dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico.

