L' invenzione del reggino Macrì che fa navigare la sua Ape nel mare di Scilla | le immagini impazzano sui social

L’inventiva di Massimiliano Macrì conquista il web: il suo reggino, trasformato in un’originale imbarcazione, naviga nelle acque di Scilla, catturando l’immaginazione di tutti sui social. La sua Ape, diventata una sorprendente barca, dimostra come creatività e ingegno possano dare vita a idee sorprendenti. Le immagini di questa avventura stanno facendo il giro del mondo digitale, lasciando tutti a bocca aperta. Scopri come questo innovativo progetto sta rivoluzionando il modo di vedere il mare e l’ingegno italiano.

Sta facendo il giro del web l’ultima idea di Massimiliano Macrì, che smanettando con la sua Ape è riuscito a metterla in mare facendo un giretto nelle acque della Costa Viola. L’originale passeggiata marittima è documentata sulla pagina Instagram del suo inventore, Maxgeko, dove un video mostra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - L'invenzione del reggino Macrì che fa navigare la sua Ape nel mare di Scilla: le immagini impazzano sui social

