L’intesa tra Asl e Comune Sosta gratis in tutta la città per i sanitari a domicilio

Un passo avanti significativo per i sanitari a domicilio di Viareggio: grazie all’accordo tra ASL e Comune, potranno parcheggiare gratis in tutta la città. Addio a corse contro il tempo e alle spese impreviste per il parcheggio, un riconoscimento importante per chi si dedica con impegno alla cura dei pazienti. Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra enti possa migliorare concretamente la vita di chi lavora nel cuore della comunità.

Non dovranno più frugarsi nelle tasche, cercare gli spiccioli e poi il parcometro per parcheggiare l’auto e raggiungere i pazienti. O fare la corse per non sforare il quarto d’ora gratuito, mezz’ora al massimo, rischiando di doversi accollare la multa. Gli operatori sanitari dell’Asl Toscana Nord Ovest impegnati nel servizio domiciliare, grazie all’intesa tra il Comune di Viareggio e la Zona distretto, saranno esentati dal pagamento della sosta negli stalli blu in tutta la città. Un provvedimento fortemente voluto dal sindacato Fials, che ha lavorato fianco a fianco con la dirigenza della zonale per risolvere una criticità vissuta ogni giorno dai sanitari impegnati nella cura sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’intesa tra Asl e Comune. Sosta gratis in tutta la città per i sanitari a domicilio

