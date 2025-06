L’intervista di Anna Pettinelli a Belve mai andata in onda | Per Francesca Fagnani era troppo moscia

Un'intervista esclusiva di Anna Pettinelli a Belve, mai trasmessa, solleva domande sulla decisione editoriale. Registrata con cura, questa chiacchierata con la conduttrice radiofonica avrebbe arricchito l'edizione in corso, ma è stata giudicata troppo "moscia" da Francesca Fagnani. Cosa si cela dietro questa scelta? Scopriamo i dettagli e le reazioni che ne sono seguite.

Sarebbe stata registrata e mai andata in onda un'intervista alla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, la cui messa in onda sarebbe stata prevista per l'edizione di Belve in corso. Ma la chiacchierata tra Fagnani e la coach di Amici non è mai andata in onda. "Troppo moscia", secondo la giornalista.