L’intervento di Zuppi contro la guerra | Se ammazzare la gente è come giocare dobbiamo preoccuparci

L'intervento di Matteo Zuppi contro la guerra risuona come un appello forte e chiaro: la pace è un valore da difendere con fermezza e intelligenza. In un mondo sempre più complesso, il presidente della CEI invita a riflettere sulla tragicità dei conflitti, ricordando che la violenza uccide non solo corpi, ma anche speranze e umanità. È fondamentale ascoltare queste parole e agire per un futuro più giusto e pacifico.

Bologna, 6 giugno 2025 – " Noi dobbiamo essere in maniera intelligente, ferma, sempre contro la guerra. Perché la guerra è una cosa che nessuno domina. Uno pensa di indirizzarla, o pensa addirittura che sia giusta. La guerra uccide quel mondo che è quella persona lì ". Lo ha detto oggi il presidente della Cei Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, sul palco del Wmf - We Make Future a Bologna, la fiera della tecnologia. "Le religioni, soprattutto in passato, sono state usate nelle guerre. È un motivo in più per cui facevo la guerra, la facevo in nome di Dio. Le religioni negli ultimi decenni hanno detto: la guerra non la fai in nome di Dio, perché in nome di Dio è pace ", sottolinea il presidente della Cei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’intervento di Zuppi contro la guerra: “Se ammazzare la gente è come giocare, dobbiamo preoccuparci”

In questa notizia si parla di: Guerra Dobbiamo Intervento Zuppi

Guerra in Ucraina, Trump “Potrei chiamare Putin, dobbiamo incontrarci” - Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato di essere disposto a contattare il leader russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina.

L’intervento di Zuppi contro la guerra: “Se ammazzare la gente è come giocare, dobbiamo preoccuparci” - Bologna, 6 giugno 2025 – "Noi dobbiamo ... guerra è una cosa che nessuno domina. Uno pensa di indirizzarla, o pensa addirittura che sia giusta. La guerra uccide quel mondo che è quella persona lì". Lo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

La pace secondo Matteo Zuppi - Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, nominato presidente della CEI nel 2022, ha partecipato anche a questa edizione 2025 del Festival dell’Economia di Trento, dopo avere animato qu ... Si legge su ladigetto.it

Zuppi: continuiamo a ripudiare la guerra ovunque - "Dobbiamo continuare a ripudiare la guerra, ovunque e da tutte le parti del mondo - ha detto il vescovo - e pensare a dar e forza a tutti gli strumenti sovranazionali". Zuppi ha ricordato anche le ... Da ansa.it

Ucraina, mons. Zuppi: Dobbiamo evitare la guerra in ogni modo, ma è difficile negoziare