L'Inter vira su Chivu | sarà lui il nuovo allenatore nerazzurro

L'Inter accelera verso il futuro: dopo il rifiuto del Como per Fabregas, la dirigenza nerazzurra si concentra su Chivu come volto ideale per guidare la squadra. Un nome che unisce esperienza e passione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia interista. La decisione finale è alle porte, e i tifosi attendono con trepidazione: sarà lui il nuovo allenatore nerazzurro?