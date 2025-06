L'Inter vira su Chivu | sarà lui il nuovo allenatore incontro in corso a Milano

L’Inter accelera verso il futuro: dopo il rifiuto del Como per Cesc Fabregas, i nerazzurri puntano deciso su Chivu come nuovo allenatore. La decisione si avvicina, e Milano attende con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe segnare una svolta epocale per il club. È tempo di scelte e rivoluzioni, e tutto lascia presagire che il nome di Chivu possa finalmente portare nuova linfa all’Inter.

