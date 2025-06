L'Inter vira su Chivu | sarà lui il nuovo allenatore Ausilio in sede

L’Inter accelera sul fronte allenatore: dopo il rifiuto del Como per Fabregas, i nerazzurri puntano deciso su Chivu, considerato il candidato ideale per guidare la squadra. Mentre ausilio si reca in sede per le ultime trattative, l’atmosfera si fa sempre più convinta: sarà lui il nuovo volto della panchina interista, segnando una svolta importante nel futuro del club.

Tempo di decisioni per l`Inter: dopo il no incassato dal Como per Cesc Fabregas, il profilo preferito per succedere a Simone Inzaghi, i nerazzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Vira Chivu Sarà

L'Inter vira su Chivu: sarà lui il nuovo allenatore nerazzurro - L'Inter accelera verso il futuro: dopo il rifiuto del Como per Fabregas, la dirigenza nerazzurra si concentra su Chivu come volto ideale per guidare la squadra.

L'#Inter vira su #Chivu: sarà lui il nuovo allenatore nerazzurro Partecipa alla discussione

Marija chivu Partecipa alla discussione