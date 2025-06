L’Inter trattiene un pezzo di Inzaghi | niente Arabia per uno dello staff!

Simone Inzaghi si prepara a conquistare l’Arabia Saudita, ma l’Inter mantiene stretto tra le sue fila un pezzo fondamentale del suo staff. La presenza di questa figura chiave rappresenta un segnale forte: anche in un momento di cambiamenti e nuove sfide, il club nerazzurro desidera preservare il proprio patrimonio di competenza e passione. Una scelta che testimonia l’importanza della continuità nel cuore di una squadra vincente.

Simone Inzaghi vola in Arabia Saudita ma lascia all’Inter un pezzo prezioso del suo staff. Il club nerazzurro non vuole privarsi di una figura essenziale. UNA PERMANENZA – Simone Inzaghi ha già raggiunto l’Arabia Saudita, per intraprendere la nuova avventura con l’Al Hilal. Lo seguirà anche il suo vice, Massimiliano Farris, che proprio oggi ha riservato un saluto speciale al mondo nerazzurro. C’è una figura appartenente allo staff dell’allenatore piacentino che, però, resterà ancora all’Inter. Si tratta di Mario Cecchi, uno dei collaboratori meno noti ma assolutamente essenziale per il gioco dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter trattiene un pezzo di Inzaghi: niente Arabia per uno dello staff!

