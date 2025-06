L’Inter punta Chivu per il dopo Inzaghi

L’Inter si prepara a una svolta importante, puntando su Chivu come possibile nuovo allenatore dopo l’addio di Inzaghi. Con il no di Fabregas, il club nerazzurro ha deciso di puntare sull’ex difensore, attualmente al Parma, per guidare il team verso nuovi traguardi. La strategia è chiara: rinnovare la squadra e rafforzare la leadership tecnica in vista della prossima stagione. La scelta di Chivu potrebbe rivelarsi il colpo decisivo per il futuro dell’Inter.

Sono ore calde queste in casa nerazzurra riguardo la guida tecnica della prossima stagione. Perso Fabregas, l'attenzione si è ora spostata su Christian Chivu, che proprio in questi giorni stava trattando il rinnovo di contratto con il Parma dopo la salvezza ottenuta nelle tredici partite del finale di stagione, quando era subentrato all'esonerato Fabio Pecchia.

#Inter A 'sto punto, sfumato #Fabregas (che già di per se era un grande boh), piuttosto che #Vieira e #Chivu (con tutto il rispetto), e non potendo arrivare a #Italiano andrei su #Motta. L'ho detto. Unpopoular opinion? Grazie #Inzaghi... grazie. Partecipa alla discussione

