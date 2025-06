L’Inter presenta la nuova maglia | Confine tra visibile e invisibile Il dettaglio nascosto – FOTO

L’Inter sorprende ancora una volta: tra tradizione e innovazione, presenta la nuova maglia 2025/26, dove il confine tra visibile e invisibile si sfuma in dettagli nascosti e design all’avanguardia. Un abbraccio di nero e blu rivisitato, con righe fantasiose che riflettono il DNA sportivo del club. La maglia, pronta a esordire in un momento cruciale, rappresenta più di un semplice capo: è un'icona di rinascita e creatività.

Nero e blu (ma diverso da solito), righe fantasiose e innovative. L'Inter – smaltita la delusione post finale di Champions League e in attesa del nuovo allenatore – ha presentato la prima maglia firmata Nike per la stagione 202526, che farà il proprio esordio in occasione della seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle il 21 giugno 2025. "Design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile", recita la nota dell'Inter in occasione della presentazione dell'Home Kit 202526.